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На місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом знайшли ще одного загиблого
Кількість жертв ракетного удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова 19 травня збільшилася до семи, 28 людей поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим, загинув. Станом на зараз підрозділом водолазної служби ДСНС виявлено фрагменти його тіла. Операція триває», – йдеться в повідомленні.
Отже, кількість загиблих зросла до 7. Поранено 28 людей.