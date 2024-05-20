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На місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом знайшли ще одного загиблого

На місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом знайшли ще одного загиблого

Кількість жертв ракетного удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова 19 травня збільшилася до семи, 28 людей поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. 

«51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим, загинув. Станом на зараз підрозділом водолазної служби ДСНС виявлено фрагменти його тіла. Операція триває», – йдеться в повідомленні.

Отже, кількість загиблих зросла до 7. Поранено 28 людей.

Агентство Телевидения Новости

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