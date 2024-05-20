На місці ракетного удару по базі відпочинку під Харковом знайшли ще одного загиблого

Кількість жертв ракетного удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова 19 травня збільшилася до семи, 28 людей поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим, загинув. Станом на зараз підрозділом водолазної служби ДСНС виявлено фрагменти його тіла. Операція триває», – йдеться в повідомленні.

Отже, кількість загиблих зросла до 7. Поранено 28 людей.

Агентство Телевидения Новости