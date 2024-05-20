На Харківщині ліквідували пошкодження газових мереж у чотирьох населених пунктах

На вихідних окупаційна армія рф завдала ударів по газовим мережам чотирьох населених пунктів Куп’янського району.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Внаслідок обстрілів пошкоджені газові мережі багатоквартирних та приватних будинків, розподільні газопроводи низького тиску.

Куп’янські газовики Харківської філії «Газмережі» локалізували близько десяти аварійних ситуацій на газовій інфраструктурі району. Локалізацію двох аварій вдалось провести без припинення газопостачання мешканцям району.

Агентство Телевидения Новости