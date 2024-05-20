Поліція встановлює особу сьомого загиблого, знайденого на місці удару по базі відпочинку під Харковом

На місці удару по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова на Харківщині виявлено тіло ще одного загиблого, його особа встановлюється. Кількість загиблих зросла до семи, травмовано 28 громадян.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

20 травня працівники водолазної групи ДСНС України у Харківській області виявили у Лозовеньківському водосховищі тіло ще однієї людини, яке направлено на судово-медичну експертизу. Особа людини встановлюється.

Нагадаємо, 19 травня близько 11:00 військові рф ударили ракетою «Іскандер-М» по базі відпочинку, розташованій на території водосховища. На той час там відпочивали мирні мешканці. На місце влучання прибули працівники поліції та медики. За 20 хвилин ворожі війська здійснили повторний обстріл місця відпочинку. Під час другого удару постраждали як цивільні мешканці, так і поліцейські та працівник швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости