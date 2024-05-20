На фронті загинув 20-річний штурмовик з Харківщини

12 травня на війні з рф загинув боєць 3 штурмової бригади Данило Асалінський, позивний «Борзий».

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін на своїй сторінці в Facebook.

«Його командир розповів, як загинув Борзий. Вони вчотирьох утримували позиції від атаки 30 орків. Перекалашматили їх, перемогли. Вистояли, але ворожа куля наздогнала Борзого», – йдеться в повідомленні.

В квітні захиснику виповнилось 20 років.

Агентство Телевидения Новости