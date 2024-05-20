У Харкові після обстрілів відновлено газопостачання до 150 осель

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повернули газопостачання до 150 осель харків’ян після останніх обстрілів міста: серед них як багатоповерхівки, так і приватні будинки.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Відновлення газопостачання здійснюється після ретельної перевірки усіх газових мереж, прилеглих до епіцентру вибухів.

«Це необхідно для того, щоб виявити навіть найменші ушкодження, які призводять до витоків газу та загрожують безпеці мешканців району. Також газовики перевіряють на герметичність систему газопостачання, яка могла бути пошкоджена внаслідок обстрілу та дії вибухової хвилі», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости