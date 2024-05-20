Окупанти обстріляли з артилерії село Липці на Харківщині: одну людину поранено

20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли село Липці Харківського району: одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Отримав поранення 57-річний чоловік. Потерпілого ушпиталено.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки. Попередньо, окупанти били по селу з артилерії.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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