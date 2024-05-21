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З 11:00 до 17:00 поза планом електрику відключати не будуть: «Укренерго»

З 11:00 до 17:00 поза планом електрику відключати не будуть: «Укренерго»

Сьогодні з 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє «Укренерго».

Наразі, з 11:00 до 17:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах.

Промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни.

Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергомісткими приладами на ці денні години.

Увечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00.

Агентство Телевидения Новости

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