Прокуратура повернула громаді Харкова земельну ділянку вартістю 250 тис. грн

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору оренди, зобов’язання повернути земельну ділянку вартістю майже 250 тис. гривень, а також стягнути заборгованість за орендну плату.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю передано в оренду земельну ділянку, розташовану по проспекту Байрона в Харкові (на той час — проспект Героїв Сталінграда). Умовами договору було передбачено, що земельна ділянка передається в оренду для будівництва торговельного комплексу та для подальшої експлуатації.

Виїздом на місцевість встановлено, що ділянка частково огороджена дерев`яним парканом та хмизом під літній майданчик магазину.

Жодні будівельні роботи при цьому не ведуться. Крім того, виявлено, що речові права на будь-які об’єкти нерухомості за ТОВ не зареєстровано, а дозвільні документи на проведення будівництва не видавались.

Невиконання умов договору є підставою для його розірвання.

Також встановлено, що з листопада 2018 року ТОВ має податковий борг з орендної плати в розмірі 30 тис. гривень.

Окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом, який задоволено, отже, землі буде повернуто Харківській міській територіальній громаді.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости