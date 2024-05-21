Заперечував збройну агресію рф проти України: виявлено харків’янина

Харківські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який заперечував збройну агресію російської федерації проти України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Через соціальну мережу «Однокласники», яка заборонена в Україні, зловмисник поширював інформацію, де підтримував росіян та виправдовував дії країни-агресора.

З лютого 2022 року 66-річний уродженець російської федерації та мешканець міста Харкова, яке майже щодня піддається обстрілам з боку військових рф, залишився прихильником країни-агресора.

Чоловік, використовуючи спеціалізовану програму, входив у заборонену соціальну мережу «Однокласники», яка заборонена в Україні, та з власного профілю протягом певного часу поширював інформацію, де виправдовував збройну агресію російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також підтримував дії окупантів.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости