На Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку окупантів у напрямку Липців: втрат позицій не допущено

Оперативна інформація станом на 10.30 21.05.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційних удари (скинув 62 КАБи), задіяв 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет» і 930 FPV-дронів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів.

Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки й 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник п’ять разів починав спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку наразі ситуація найгарячіша. З початку доби відбувалося 11 атак противника. Ворог продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації обстановки.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1380 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 34 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня (ударних, а також розвідувальних), дві ракети, 72 автомобілі та шість одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости