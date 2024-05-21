Встановлено особу воєнного злочинця рф, який під час окупації Харківщини катував українських поліцейських

Оперативники Служби безпеки виявили ще одного рашиста, який незаконно затримував місцевих мешканців під час окупації Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Російський воєнний злочинець – 33-річний Олександр Кулешов, російський військовослужбовець зі Ставропольського краю рф, який входив до складу загарбницьких угруповань, що окупували Куп’янський район Харківської області у 2022 році.

На окупованій території він, разом з іншими військовослужбовцями держави-агресора, займався придушенням будь-яких проявів незгоди місцевого населення з політикою окупаційної влади.

Також він намагався примусити співробітників української поліції, які опинилися під окупацією, співпрацювати з російськими загарбниками та займати посади у новостворених відділах «мвд рф». Для цього він викрадав поліцейських, застосовував до них незаконне ув’язнення, тортури, побиття та погрози фізичною розправою над ними та над їхніми родичами.

У березні 2022 року озброєні рашисти вдерлися до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції на території Куп’янського району. Під дулами автоматів вони вивели поліцейського з дому та насильно відвезли його до катівні, яку окупанти облаштували на території місцевого фермерського господарства.

Там Кулешов вимагав від чоловіка, щоб той погодився працювати в окупаційному «мвд рф». Отримавши категоричну відмову, рашисти піддали поліцейського жорстоким тортурам: підвісили за зв’язані руки до крану з металевим гаком, били палками, руками та взутими у чоботи ногами по різних частинах тіла, погрожували розстрілом. Втім, його згоди вони так і не домоглися.

За кілька днів, ці російські військовослужбовці провели таку ж саму каральну акцію по відношенню до іншого співробітника української поліції. Але і його волю рашистам зламати не вдалося.

Згодом, окупанти змушені були випустити українських поліцейських з катівні.

Наразі зібрано вичерпну доказову базу, на основі якої слідчі Служби безпеки повідомили Кулешову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Документування злочину здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости