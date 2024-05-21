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Росіяни обстріляли село Липці на Харківщині: інформація про постраждалих уточнюється

Росіяни обстріляли село Липці на Харківщині: інформація про постраждалих уточнюється

Сьогодні о 4:00 ворожа атака прийшлася на село Богуславська Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Фото: наслідки обстрілу села Перовське

Близько 10:00 ворог здійснив артилерійський обстріл села Липці Харківського району. Пошкоджено  господарчі споруди та будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

20 травня о 21:00 ворог вдарив мінометним вогнем і FPV-дронами по прикордонному селу Перовське. В результаті обстрілів знищено приватний будинок, ще один будинок пошкоджено. Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

Фото: наслідки обстрілу села Перовське

Агентство Телевидения Новости

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