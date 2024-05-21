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В лікарні залишаються 15 поранених внаслідок ракетних ударів по базі відпочинку під Харковом

В лікарні залишаються 15 поранених внаслідок ракетних ударів по базі відпочинку під Харковом

Після обстрілів Черкаської Лозової, селам Куп’янщини та населеним пунктам Чугуївського району на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебуває 22 людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема в лікарні знаходиться 15 пацієнтів, які були доставлені після обстрілів бази відпочинку: 4 перебуває в реанімації у важкому стані, 11 – у відділеннях терапії, нейрохірургії, хірургії. Їхній стан середньої тяжкості.

Ще 7 людей були доставлені до медзакладу 19 травня внаслідок ворожих обстрілів. Стан поранених – середньої тяжкості.

Також у лікарні на стаціонарі знаходиться четверо евакуйованих із травмами, яких зазнали напередодні.

Агентство Телевидения Новости

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