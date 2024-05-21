В лікарні залишаються 15 поранених внаслідок ракетних ударів по базі відпочинку під Харковом
Після обстрілів Черкаської Лозової, селам Куп’янщини та населеним пунктам Чугуївського району на стаціонарному лікуванні в медзакладах перебуває 22 людини.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема в лікарні знаходиться 15 пацієнтів, які були доставлені після обстрілів бази відпочинку: 4 перебуває в реанімації у важкому стані, 11 – у відділеннях терапії, нейрохірургії, хірургії. Їхній стан середньої тяжкості.
Ще 7 людей були доставлені до медзакладу 19 травня внаслідок ворожих обстрілів. Стан поранених – середньої тяжкості.
Також у лікарні на стаціонарі знаходиться четверо евакуйованих із травмами, яких зазнали напередодні.