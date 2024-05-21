Зруйновано дитячий садок, пошкоджені школа, ресторан, магазини: наслідки авіаударів по Золочеву

Вдень 21 травня армія рф скинула чотири КАБи на селище Золочів на Харківщині. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок авіаударів зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок, розпочалися пожежі.

За попередніми даними, пошкоджено школу, магазини, ресторан, п’ять двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.

Агентство Телевидения Новости