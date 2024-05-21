У Харкові з наукової установи на користь держави стягнуть 320 тис. грн

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави до державної наукової установи про стягнення коштів у розмірі 320 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокуратурою опрацьовано результати ревізії, проведеної Північно-Східним офісом Держаудитслужби у державній науковій установі, що займається проблемами патології хребта та суглобів, протягом липня-жовтня 2023 року.

Встановлено, що на рахунок зазначеної установи в 2023 році надійшли суми повернення дебіторської заборгованості у вигляді коштів за відшкодування вартості комунальних послуг, спожитих орендарями у попередньому бюджетному періоді. Однак, в порушення вимог Бюджетного кодексу України і Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ, отримані від орендарів кошти за спожиті комунальні послуги не було перераховано до державного бюджету.

Вимогу Північно-Східного офісу Держаудитслужби щодо усунення зазначених порушень бюджетного законодавства установою так і не було виконано.

Це стало підставою для звернення прокуратури до Харківського окружного адміністративного суду з відповідним позовом про примусове стягнення вказаної суми. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости