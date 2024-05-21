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Розстріл людини в інвалідному візку на Харківщині: в прокуратурі розповіли деталі справи

Розстріл людини в інвалідному візку на Харківщині: в прокуратурі розповіли деталі справи

У місті Вовчанськ Харківської області російські військові відкрили вогонь по трьох цивільних, які намагалися виїхати з населеного пункту: двоє людей загинули.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них вирішив приєднатись ще один житель міста. Чоловік знайшов інвалідний візок та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми з ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.

Коли мирні жителі були поруч з місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці. 70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити щ місця.

Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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