Продовжується евакуація з прикордоння Харківщини
Співробітники поліції продовжують евакуацію мирних мешканців Дергачівської територіальної громади.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Людей доставили в безпечні місця попри постійні обстріли населених пунктів та шляхів евакуації.
Поліція закликає місцевих мешканців не ризикувати власним життям та здоров’ям та евакуюватися.
«Якщо ви або ваші близькі, які проживають у прикордонних населених пунктах, потребують евакуації звертайтесь за номером гарячої лінії 0800 339 291 або «102», – наголошують у поліції.
21 травня поліцейські евакуювали 19 громадян з Чугуївського району, 15 – з Харківського району, 3 – з Куп’янського району.