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Продовжується евакуація з прикордоння Харківщини

Продовжується евакуація з прикордоння Харківщини

Співробітники поліції продовжують евакуацію мирних мешканців Дергачівської територіальної громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Людей доставили в безпечні місця попри постійні обстріли населених пунктів та шляхів евакуації.

Поліція закликає місцевих мешканців не ризикувати власним життям та здоров’ям та евакуюватися.

«Якщо ви або ваші близькі, які проживають у прикордонних населених пунктах, потребують евакуації звертайтесь за номером гарячої лінії 0800 339 291 або «102», – наголошують у поліції.

21 травня поліцейські евакуювали 19 громадян з Чугуївського району, 15 – з Харківського району, 3 – з Куп’янського району.

Агентство Телевидения Новости

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