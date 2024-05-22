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На Харківщині ліквідовано пожежу у Чугуївському дитячому садку (фото)
На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільним навчальним закладам.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району.
Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві.За попередніми даними, 8 людей отримали травми.
Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували.