На Харківщині ліквідовано пожежу у Чугуївському дитячому садку (фото)

На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б’ють по дошкільним навчальним закладам.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району.

Сьогодні близько 8-ї ранку ракетами атаковано садочок в Чугуєві.За попередніми даними, 8 людей отримали травми.

Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування. Займання на загальній площі 200 кв.м вогнеборці ліквідували.

Агентство Телевидения Новости