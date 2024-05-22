На Харківському напрямку втрат позицій не допущено

Оперативна інформація станом на 10.30 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

Вже сьогодні відбулося 46 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено. За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати й міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито – знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склади боєприпасів та дві РЛС противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив шість танків, 22 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, засіб ППО, 56 БпЛА ОТР, одну ракету, 59 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости