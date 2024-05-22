Ракетні атаки по центру Чугуєва: постраждали вісім людей

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 травня близько 8:00 російська армія завдала ракетних ударів по центральній частині міста Чугуїв.

Повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости