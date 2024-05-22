Продюсеру та співаку, який втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова, повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну рф проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Бардаш втік до росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього співак регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова.

Також Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);ст. 436 (пропаганда війни);ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости