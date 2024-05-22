Кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова збільшилася до дев’яти

22 травня близько 13:50 військові російської федерації здійснили обстріл Шевченківського району Харкова, спалахнули пожежі, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Зафіксовано влучання у легковик. Сталося загоряння автомобіля «Газель», який знаходився поруч. Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дев’ятеро людей зазнали вибухових травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости