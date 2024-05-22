З десяти постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову госпіталізовані четверо

Внаслідок авіаударів по Харкову 22 травня постраждали десять людей, з них четверо госпіталізовано.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У важкому стані перебуває водій тролейбуса. На щастя, сам тролейбус був без пасажирів. Також уламок пройшов через лобове скло трамваю. Жінка-водій у цей час вийшла з транспорту. У багатоповерхівці поряд майже повністю вилетіли вікна», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі служби.

Агентство Телевидения Новости