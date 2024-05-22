Звук був гучний, наче літак: жителі Харкова оговтуються після чергового авіаобстрілу

Рятувальники ліквідовують наслідки влучання одного з двох плануючий боєприпасів, якими 22 травня окупанти вдарили по Харкову. У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу в кафе. Дванадцять постраждалих.

Богдан Гладких, директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради

Из них четверо в тяжелом состоянии, из них двое – водители троллейбусов, в этот момент они как раз находились на остановочном круге, проводили технические регламентные работы по троллейбусу. У одного травматическая ампутация ног, у второго водителя акубаротравма. Остальные – это пешеходы и местные жители, в доме начался пожар, там пожарные спасли двух людей. Жильцы дома получили осколочные ранения.

Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини.

Ігор Терехов, мер Харкова

Що стосується житлових будинків, то пошкоджено 8 багатоповерхівок, в цілому вибито десь 550 вікон, комунальники працюють. Жодного військового тут не було, це житлова забудова. Багато людей, курсує міський транспорт. Це терор проти українського народу і проти міста Харкова.

Власник зруйнованого кафе розповідає – людей зараз небагато, під час обстрілу в приміщенні нікого не було.

Ваге Оганджанян, власник кафе

Тут нечего восстанавливать, видно ж – стен нет, что восстанавливать. Это надо сносить и строить новое.

У сусідньому кафе повилітали вікна. Працівниця закладу Олена розповідає, що вже вдруге потрапляє під такий потужний обстріл – першого разу втратила житло в Дергачах.

Олена, працівниця кафе

У мене в Дергачах дом розбило. Другий день народження. Спочатку був такий звук гучний, ми вирішили, що це літак і навіть не поворушилися. А коли сталося влучання, нас кинуло на землю. Горіли машини, ми чули крики з сусіднього кафе. Ми навіть не розуміли де воно прилетіло, потім у підвал, там перечекали. Не можна тривогу ігнорувати. На щастя, всі живі.

За даними прокуратури, окупанти вдарили по Харкову з території бєлгородської області.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Як і в попередні рази вони використовують уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, УМПБ Д30, це керована авіаційна бомба. Ми знаходимося біля кафе, це цивільний заклад. Вони цілилися, на наш погляд, саме в кафе. Ніяких військових тут не було, військових підприємств тут немає.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке не функціонувало під час повномасштабного вторгнення рф. У 42-річної жінки, яка працює неподалік, гостра реакція на стрес.





Агентство Телевидения Новости