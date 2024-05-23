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Внаслідок ракетного удару по Харкову загинуло шість осіб, травмовані ще 13

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинуло шість осіб, травмовані ще 13

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова.

Сталося загоряння виробничого цеху, повідомляє поліція Харківської області.

Шість громадян отримали не сумісні з життям травми. Ще 13 особам надається медична допомога.

Під завалами, ймовірно, можуть перебувати двоє громадян. Триває розбір завалів та пошук постраждалих.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400.

Після вилучення уламків вид озброєння буде встановлений остаточно.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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