Зафіксовані влучання близько 15 ракет: прокуратура про масований обстріл Харкова та Люботина

23 травня, починаючи з 10:30, російська армія завдала серію ракетних ударів по Харкову та місту Люботин.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання близько 15 ракет. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.

В Основʼянському районі Харкова дві ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Шестеро людей загинули, ще 16 травмовані. Всі жертви – працівники підприємства.

У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости