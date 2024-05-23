Внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та Люботину загинули семеро людей, поранених вже 23
23 травня війська рф здійснили масовані ракетні атаки по Харкову та Люботину, вже відомо про сімох загиблих та 23 поранених.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
В Основʼянському районі Харкова ворожі ракети влучили по території друкарні. Сталась масштабна пожежа. Сім людей загинули, ще 16 — травмовані. Всі постраждалі — працівники підприємства. Триває розбір завалів.
У Люботині удари окупантів прийшлись по центральній частині міста: зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і обʼєкти транспортної інфраструктури. Наразі відомо про сімох поранених.
У Холодногірському районі Харкова також пошкоджено обʼєкти транспортної інфраструктури.
За попередніми даними, загалом ворог атакував Харків та Люботин близько пʼятнадцятьма ракетами типу С-300 та С-400. Удари були завдані з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).