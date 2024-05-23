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Двоє жінок постраждали внаслідок авіаудару по селищу Золочів на Харківщині
23 травня близько 10:10 окупанти завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
73-річна мешканка зазнала тілесних ушкодження. У 72-річної жінки – контузія.
Попередньо, ворог атакував населений пункт авіаційним боєприпасом.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).