У Харкові після російських обстрілів під загрозою зникнення пам’ятка архітектури

Харківська обласна прокуратура вимагає укласти охоронний договір щодо пам’ятки містобудування та архітектури – Садиба Павлових на вулиці Полтавський шлях.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

По вулиці Полтавський Шлях у Харкові розташована пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення «Жовтневий РВК» 1832 року будівництва, яка занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток під охоронним номером 7297-Ха. Однак охоронний договір щодо цієї пам’ятки так і не було укладено.

Встановлено, що з 2022 року внаслідок збройної агресії рф вказана пам’ятка, яка перебуває в комунальній власності Харківської міської територіальної громади, зазнала суттєвих пошкоджень. Наразі існує реальна загроза її безповоротної втрати. Пам’ятка потребує термінового проведення протиаварійних та консерваційних робіт, які дозволять зберегти її до початку проведення реставрації по завершенню воєнного стану.

Водночас бездіяльність власника щодо пам’ятки з кожним роком погіршує її стан через дію природних чинників, призводить до збільшення як обсягу і кількості робіт та, відповідно, їхньої вартості, так і може спричинити повне руйнування і неможливість її відновлення.

Порушення пам’яткоохоронного законодавства стали підставою для направлення обласною прокуратурою відповідного позову до суду.

Харківською обласною прокуратурою направлено до суду позовну заяву в інтересах держави до Харківської міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір та привести пам’ятку культурної спадщини в належний стан шляхом проведення протиаварійних та консерваційних робіт.

Наразі Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости