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13 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Дергачах

13 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Дергачах

23 травня близько 14:00 окупанти завдали удару по місту Дергачі Харківського району: 13 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із 13 людей, які зазнали поранень внаслідок авіаудару, четверо госпіталізовані.

«Пошкоджено не менш ніж п’ять приватних будинків і цивільні автівки», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його даними, окупанти застосували по місту керовану авіаційну бомбу.

Агентство Телевидения Новости

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