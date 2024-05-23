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13 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Дергачах
23 травня близько 14:00 окупанти завдали удару по місту Дергачі Харківського району: 13 людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Із 13 людей, які зазнали поранень внаслідок авіаудару, четверо госпіталізовані.
«Пошкоджено не менш ніж п’ять приватних будинків і цивільні автівки», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його даними, окупанти застосували по місту керовану авіаційну бомбу.