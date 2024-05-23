13 людей зазнали поранень внаслідок авіаудару по Дергачах

23 травня близько 14:00 окупанти завдали удару по місту Дергачі Харківського району: 13 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із 13 людей, які зазнали поранень внаслідок авіаудару, четверо госпіталізовані.

«Пошкоджено не менш ніж п’ять приватних будинків і цивільні автівки», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. За його даними, окупанти застосували по місту керовану авіаційну бомбу.

Агентство Телевидения Новости