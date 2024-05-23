Серед постраждалих внаслідок обстрілу Харківського району – 16-річний хлопіць

23 травня близько 14:05 внаслідок обстрілу, попередньо КАБом, у місті Дергачі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. Постраждали вісім громадян.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік та жінка отримали уламкові поранення, ще шість громадян звернулися по допомогу з гострою реакцією на стрес. Серед постраждалих – 16-річний хлопець.

На місці влучання слідчі, криміналісти та вибухотехніки проводять огляди, документують наслідки злочину росіян.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости