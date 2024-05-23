Рятувальники ліквідували пожежу після бомбардування Дергачів

Вдень 23 травня ворожа авіація скинула керовані авіабомби на приватні будинки у місті Дергачі Харківського району Харківщини.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вибухи КАБів пошкодили щонайменше 11 приватних будинків, є поранені.

На території одного з приватних домоволодінь загорілись надвірні забудови. Площа пожежі склала 30 кв. м. Протягом 45 хвилин силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати.

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