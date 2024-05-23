У Куп’янському районі внаслідок обстрілів загинув чоловік

23 травня близько 14:50 окупанти обстріляли село Рідкодуб Купʼянського району: загинув 65-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Також сьогодні близько 14:00 російські військові завдали ударів по селищу Приколотне Купʼянського району. 41-річна жінка дістала контузію.

За даними слідства, 23 травня близько 14:05 зс рф завдали авіаудару по місту Дергачі. Пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та господарчих будівель. Наразі відомо про вісьмох потерпілих, серед них 16-річний хлопець. У людей гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження. Попередньо, війська рф вдарили по місту авіаційним боєприпасом.

Зранку війська рф з артилерії обстріляли село Кіндрашівка, а напередодні ввечері вдарили з РСЗВ «Ураган» по селу Моначинівка. Без постраждалих. У вказаних населених пунктах Купʼянського району пошкоджено низку житлових будинків.

За процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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