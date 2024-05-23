У Харкові оголосили День жалоби за загиблими від російського удару

24 травня в Харкові оголошено День жалоби на знак скорботи за загиблими 23 травня під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міська рада.

На будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний прапор з траурною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об’єктах комунального харчування тощо.

Агентство Телевидения Новости