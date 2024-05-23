У Харкові на пожежі врятували двох людей

23 травня о 17:11 в Індустріальному районі Харкова сталося загоряння в житловому будинку в квартирі на другому поверсі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря.

За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце.

Пожежу площею 10 кв. м. вдалося загасити о 18:08. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости