Харківщина отримає 4 млрд грн для відновлення зруйнованого обладнання перед опалювальним сезоном

Президент України Володимир Зеленський у Харкові провів робочу нараду: озвучено кілька важливих запланованих рішень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Харківщина отримає 4 млрд грн для відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок. Це дасть змогу ефективно підготуватися до осінньо-зимового періоду.

Президент доручив розробити механізм отримання житла для переселенців із фронтових громад – важлива ініціатива для щонайменше 20 тисяч мешканців області.

Також Володимир Зеленський оглянув зруйнований цех поліграфічного комплексу, де російська ракета забрала життя сімох людей та травмувала 21.

До повномасштабного вторгнення рф поліграфія могла випускати близько 50 мільйонів книг у твердій та м’якій обкладинці. Попри здійснений терор, підприємство працюватиме в пам‘ять про загиблих працівників та для розвитку книгодрукування. До повномасштабної війни поліграфія займала 30% профільного ринку та мала клієнтів з 14 країн світу. Держава не залишить це пошкоджене підприємство без уваги.

Агентство Телевидения Новости