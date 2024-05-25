Обстріл Купʼянщині: постраждали пʼять людей, серед них фельдшер медичної допомоги

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 25 травня близько 13:25 російська армія обстріляла селище Купʼянськ-Вузловий.

Під обстріл потрапили два автомобілі. Перше авто — карета швидкої допомоги, у якій перебували водій, фельдшер та 64-річна пацієнтка.

Чоловік 62 років та 58-річна жінка перебували в іншому автомобілі.

Вказані автомобілі зазнали пошкоджень. Всі 5 людей постраждали. Попередньо, всі потерпілі отримали акубаротравми. Людей доставлено до лікарні для надання допомоги та встановлення повних діагнозів.

Також сьогодні приблизно о 12:55 зс рф здійснили авіаудари по селищу Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено завод, житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости