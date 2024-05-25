Харків потребує найсучасніших систем ППО – Терехов
Харків потребує комплексу найсучасніших систем протиповітряної оборони, який захищатиме небо над містом від ворожих атак.
За словами міського голови Ігоря Терехова, завдання номер один для всіх гілок влади та військових – зробити так, аби Харків не обстрілювали, повідомляє міськрада.
«Головне – захистити життя людей. Ми дуже розраховуємо на допомогу наших міжнародних партнерів, бо потрібне устаткування є тільки в них. Насамперед нам потрібні «Петріоти». А ще – системи, які протидіятимуть «шахедам» і ракетам С-300», – розповів мер.
Ігор Терехов також підкреслив, що постачання устаткування не залежить від міської влади.
«Якби була можливість придбати ці системи, скільки б вони не коштували, ми б це зробили, адже людське життя – найголовніше. Але ми як міська влада не можемо придбати це устаткування», – повідомив мер.