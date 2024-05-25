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Кількість жертв удару по «Епіцентру» в Харкові збільшується: четверо загиблих, 40 поранених (оновлено)

Кількість жертв удару по «Епіцентру» в Харкові збільшується: четверо загиблих, 40 поранених (оновлено)

Внаслідок влучання по гіпермаркету у Харкові 25 травня загинули дві людини, кількість постраждалих зросла до 40, загблих вже четверо.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті удару по будівельному супермаркету», – повідомив Терехов.

За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, обстріл був здійснений двома боєприпасами УМПБ Д-30. Влучання відбулося безпосередньо в приміщення. Одразу зайнялася масштабна пожежа на площі 15 тисяч метрів.

«В приміщенні можуть знаходитись люди. Ми спілкуємося з адміністрацією. Ми знаємо приблизну цифру тих людей, які не виходять на зв’язок. Крім того, там могли знаходитися покупці, однак точна кількість загиблих буде відома лише після того, як закінчиться гасіння пожежі», – зазначив Тимошко. 

Він також додав, що поліція отримала доступ до серверів камер відеоспостереження. Наразі їх передивляються, щоб встановити, де могли знаходитися люди та в якій кількості. Серед поранених як відвідувачі магазину, так і працівники торговельного закладу. 

За даними поліції, всі загиблі і поранені – цивільні громадяни, місцеві мешканці, які приходили до супермаркету здійснити покупки.

Поруч з місцем теракту розгорнута робота оперативного штабу слідчого управління. Тут проводиться відбір зразків ДНК у родичів осіб, які вважаються безвісно зниклими внаслідок ракетного удару. Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління та надати свої зразки ДНК. 

За фактом обстрілу слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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