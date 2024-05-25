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Окупанти вдарили по центру Харкова ракетою С-300 з бєлгородської області: кількість постраждалих росте

Окупанти вдарили по центру Харкова ракетою С-300 з бєлгородської області: кількість постраждалих росте

25 травня близько 19:00 зс рф завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф. Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Зазнали пошкоджень також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки.

Станом на зараз відомо про тринадцять поранених, серед них 13-річний хлопець. Дитина у важкому стані. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по центру відомо вже про 14 постраждалих.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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