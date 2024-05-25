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Внаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 людей, серед них 13-річна дитина

Внаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 людей, серед них 13-річна дитина

25 травня близько 19:00 зс рф завдали ракетного удару по центру Харкова: постраждали 18 людей, зокрема 13-річна дитина.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Також пошкоджені адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

Зазнали травм 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані.

За попередніми даними, ворог завдав удару по місту ракетою типу С-300.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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