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25.05.2024 23:17
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Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок масованих обстрілів Харкова 25 травня

Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок масованих обстрілів Харкова 25 травня

Внаслідок обстрілів Харкова 25 травня зазнали травм 58 людей, 39 з них госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в «Епіцентрі». 40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісті зникли», – написав він.

Внаслідок ще одного ворожого удару по центру Харкова постраждали 18 людей.

Госпіталізовано до лікувальних установ 39 людей, з них двоє – у важкому стані, один – вкрай важкий в опіковій реанімації.

13-річна дитина прооперована. Інші лікуються амбулаторно.

Агентство Телевидения Новости

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