Синєгубов розповів про стан поранених внаслідок масованих обстрілів Харкова 25 травня

Внаслідок обстрілів Харкова 25 травня зазнали травм 58 людей, 39 з них госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, відомо вже про шістьох людей, які загинули на місці в «Епіцентрі». 40 людей зазнали травм. 16 людей наразі безвісті зникли», – написав він.

Внаслідок ще одного ворожого удару по центру Харкова постраждали 18 людей.

Госпіталізовано до лікувальних установ 39 людей, з них двоє – у важкому стані, один – вкрай важкий в опіковій реанімації.

13-річна дитина прооперована. Інші лікуються амбулаторно.

Агентство Телевидения Новости