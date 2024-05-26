Перші хвилини після удару по «Епіцентру» в Харкові: відео патрульних

Харківські правоохоронці показали відео з нагрудних камер патрульних, які після авіаудару по «Епіцентру» 25 травня надавали на місці допомогу пораненим.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За інформацією Національної поліції, кількість загиблих збільшилася до 13. За даними Харківської ОВА, жертв вже 14.

Поліція продовжує ідентифікувати особи загиблих і документувати воєнний злочин росіян. Ще постраждали 43 особи, з яких 13 жінок і 30 чоловіків.

Безвісти зниклими вважаються 17 громадян, з яких дев’ять чоловіків і вісім жінок. З 13 вилучених з-під завалів тіл, ідентифіковані три особи, з яких одну особу ідентифікували за допомогою експрес-аналізу ДНК.

«Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости