Через ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, четверо поранені

26 травня російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ: зазнали поранень двоє жінок 65 та 63 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі Стариця Чугуївського району загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована.

Також сьогодні орієнтовно о 16:00 у селі Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення дістав 29-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости