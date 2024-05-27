Державі повернуто два водосховища на Харківщині площею понад 1 тис. га та вартістю майже 7,5 млрд грн

Прокуратура у Верховному Суді відстояла повернення державі двох водосховищ на Харківщині вартістю майже 7,5 млрд грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою Харківської обласної прокуратури виявлено факти незаконної експлуатації двох водосховищ, розташованих на території Харківського району.

Встановлено, що приватне підприємство безоплатно використовувало вказані водосховища загальною площею понад 1 тис. га, вартість яких складає майже 7,5 млрд грн, лише на основі виданих Режимів рибогосподарської експлуатації.

Внаслідок такого господарювання юридична особа протягом двох років уникала будь-яких сплат за використання водних об’єктів та земель водного фонду. Крім того, за цей період незаконно виловлено близько 200 тонн риби.

До того ж, вказані водосховища побудовано з метою резервного технічного водопостачання м. Харкова, що унеможливлює їх використання для риборозведення.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою до вказаного підприємства пред’явлено два позови про звільнення та повернення водних об’єктів разом із зайнятими земельними ділянками, які задоволено судом першої інстанції повністю.

У подальшому постановами суду апеляційної інстанції вказані судові рішення скасовано.

Проте, послідовно відстоюючи позицію та враховуючи очевидні порушення норм матеріального та процесуального права, допущені судом апеляційної інстанції, прокурори оскаржили вказані судові рішення у касаційному порядку до Верховного Суду.

Верховним Судом касації прокурора задоволено повністю. Постанови суду апеляційної інстанції скасовано та залишено в силі обидва рішення суду першої інстанції про задоволення позовних заяв прокурора.

Судові рішення набрали законної сили та оскарженню не підлягають.

Таким чином, за результатами судового розгляду позовів прокурора державі повернуто два водосховища комплексного призначення загальною площею понад 1 тис. га та вартістю майже 7,5 млрд гривень.

Агентство Телевидения Новости