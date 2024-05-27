Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:32
Просмотров: 30

У Покровську загинув 23-річний десантник з Харківщини

У Покровську загинув 23-річний десантник з Харківщини

На війні з росією загинув 23-річний захисник Антон Чирва, житель селища Борова Харківської області.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

«Антон Олександрович Чирва народився, виріс, закінчив школу в Боровій. Був люблячим, турботливим сином для своєї мами і найкращим братом для двох сестер та старшого брата», – йдеться в повідомленні.

У 2020 році Антон був призваний на строкову військову службу. З початком повномасштабного вторгнення підписав контракт і продовжив захищати Батьківщину в лавах десантно-штурмових військ ЗСУ. Служив навідником-оператором розвідувального взводу парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Загинув Антон Чирва 20 травня у м. Покровськ Донецької області.

У Героя залишилися мама, двоє сестер та брат.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 