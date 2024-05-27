У Покровську загинув 23-річний десантник з Харківщини

На війні з росією загинув 23-річний захисник Антон Чирва, житель селища Борова Харківської області.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

«Антон Олександрович Чирва народився, виріс, закінчив школу в Боровій. Був люблячим, турботливим сином для своєї мами і найкращим братом для двох сестер та старшого брата», – йдеться в повідомленні.

У 2020 році Антон був призваний на строкову військову службу. З початком повномасштабного вторгнення підписав контракт і продовжив захищати Батьківщину в лавах десантно-штурмових військ ЗСУ. Служив навідником-оператором розвідувального взводу парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Загинув Антон Чирва 20 травня у м. Покровськ Донецької області.

У Героя залишилися мама, двоє сестер та брат.

Агентство Телевидения Новости