У Балаклії на Харківщині почали вибухати снаряди, що лишили після себе окупанти

В місті Балаклія Харківської області під час лісової пожежі розпочалася детонація російських снарядів, які залишилися там після окупантів.

Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежею в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році», – звернулися до жителів у МВА.

Всі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації.

Агентство Телевидения Новости