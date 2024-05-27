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У Балаклії на Харківщині почали вибухати снаряди, що лишили після себе окупанти
В місті Балаклія Харківської області під час лісової пожежі розпочалася детонація російських снарядів, які залишилися там після окупантів.
Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.
«Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежею в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році», – звернулися до жителів у МВА.
Всі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації.