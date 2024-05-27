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Росіяни двічі вдарили з авіації по селу Мартове на Харківщині: постраждала жінка
27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по селу Мартове Чугуївського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зазнала поранень 69-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі.
Попередньо, війська рф атакували село двома УМПБ Д-30.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).