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Росіяни двічі вдарили з авіації по селу Мартове на Харківщині: постраждала жінка

Росіяни двічі вдарили з авіації по селу Мартове на Харківщині: постраждала жінка

27 травня близько 9:20 російські військовослужбовці здійснили авіаудари по селу Мартове Чугуївського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнала поранень 69-річна жінка. Пошкоджені житлові будинки та господарчі будівлі.

Попередньо, війська рф атакували село двома УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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