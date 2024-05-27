Загиблих у харківському «Епіцентрі» вже 17: прокуратура оновила дані

Кількість жертв авіаударів по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові знов зросла: правоохоронці повідомили про 17 загиблих.

Оновлені дані опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Станом на зараз кількість загиблих зросла до 17. Впізнано 13 жертв, серед них 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів.

Поранень зазнали 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 осіб.

Оновлено о 15:24. Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість загиблих зросла до 18 людей.

Агентство Телевидения Новости