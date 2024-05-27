Встановлено особу загиблого, тіло якого знайшли зранку на руїнах «Епіцентру» в Харкові

Тіло людини, яке знайшли зранку на руїнах харківського гіпермаркету «Епіцентр», належить 17-річному хлопцю.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Хлопець жив в Харкові і в той день, як і десятки інших містян, прийшов до гіпермаркету. Впізнати його змогли за ДНК – зразки надала мама загиблого», – написав Болвінов.

За даними слідчих, після цього на згарищі виявили рештки ще однієї жертви. Залишки робочого одягу вказують на те, що це один з працівників гіпермаркету. Ідентифікація триває.

За даними Харківської ОВА, кількість загиблих вже збільшилася до 18 людей.

«Звертаюся до всіх, хто розшукує своїх рідних та здавав зразки ДНК для впізнання. Дізнатися всю інформацію щодо можливого співпадіння зразків ви можете у слідчого Слідчого управління за номером +380934943162», – пише Болвінов.

Завдяки дослідженням ДНК вже вдалося впізнати дванадцять жертв ворожого удару. Особи ще двох встановили майже одразу на місці.

Агентство Телевидения Новости